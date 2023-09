Deze bekende naam moet crisis bij Franse topclub verjagen

Het gaat niet goed met Olympique Marseille. De Franse topclub verloor het voorbije weekend kansloos met 4-0 van PSG en staat pas achtste in de Ligue 1.

Met 9/18 is Marseille allesbehalve denderend aan het nieuwe seizoen begonnen in de Franse Ligue 1. In de derde voorronde van de Champions League raakte Marseille ook al niet voorbij Panathinaikos. Daardoor belandde het in de groepsfase van de Europa League. Vorige week speelde Marseille op de eerste speeldag 3-3 gelijk bij Ajax.

Door het ongenoegen bij de supporters stapte coach Marcelino vorige week zelf op. Gennaro Gattuso (45) is nu zijn opvolger.

De Italiaanse coach was eerder al aan de slag bij Sion, Palermo, OFI Kreta, Pisa, Milan, Napoli en Valencia. Bij die laatste club vertrok hij begin dit jaar in onderling overleg.

Als speler won de beenharde Gattuso onder meer twee keer de Champions League met AC Milan.