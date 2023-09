Dit is volgens Engelse media de oplossing voor zwalpend Man.United: "Een echte soldaat"

Manchester United begon slecht aan het nieuwe seizoen, maar wist gisteren tegen Crystal Palace nog eens te overtuigen in de League Cup. Daar mogen ze volgens Engelse media één man in het bijzonder voor bedanken.

Want die zien hoe Sofyan Amrabat, die gisteren weliswaar een helft als linksback opereerde, dit Man. United transformeert. "Dit was een heel indrukwekkend debuut van hem. Hij won echt al zijn duels. Eerst aan de linkerkant en daarna knalde hij ook op het middenveld iedereen omver", geeft The Sun hem een 7 voor zijn eerste wedstrijd in de basis gisteren.

Manchester Evening News ziet dit duo op het middenveld United in de toekomst naar een hoger niveau tillen. "Mason Mount en Amrabat kunnen op het middenveld echt de oplossing zijn. Die twee moeten een stap vooruit zetten en hun plekje daar gaan opeisen. Amrabat is een type die brandjes blust op het middenveld en zich als een echte soldaat laat zien. Die mentaliteit heeft United nodig."

Ook The Daily Mail was lovend over de Marokkaans-Nederlandse middenvelder. "Amrabat schittert tijdens zijn debuut voor Manchester United. Deze manier van dominant spelen gaat de tongen nog wekenlang losmaken bij de fans van Manchester United. Amrabat begon als linksback, maar hij was letterlijk overal op het veld behalve in het doel."