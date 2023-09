Genk-coach Wouter Vrancken kan publiekslieveling niet langer op de bank houden en moet ingrijpen

KRC Genk sleepte in de derby tegen STVV op het nippertje nog een punt uit de brand. Patrik Hrosovsky had afgelopen zondag een groot aandeel me twee assists.

Maar hoe zit het nu eigenlijk met 'Patje' Hrosovsky? Afgelopen seizoen een vaste waarde bij Racing Genk en nu blijft het vooral overleven op invalbeurten.

Hrosovsky kon dit seizoen nog maar twee basisplaatsen versieren. Vier keer mocht hij invallen en één keer kwam hij zelfs niet van de bank. Wat vooral meespeelt hier is Matias Galarza.

De 21-jarige middenvelder van Genk speelt zich steeds meer in de kijker. Maar doet hij dat al genoeg om één van de meest ervaren spelers uit de ploeg te kegelen? Filip Joos gaf eerder al aan in Extra Time er niets van te begrijpen. "Hij staat er steeds enkele matchen in, en daarna vliegt hij er weer uit. Waarom zijn ze bij Genk zo gek van Galarza? Ik begrijp het niet. Met Hrosovsky halen ze gewoonweg meer punten."

Toch moet de Slowaakse international nog niet teveel vrezen. Hoewel Galarza vaak zijn waarde laat zien, is het contrast met Hrosovsky vaak nog groot. Tijdens de derby lukte het voor de Argentijn even niet meer. Hij werd bij de rust gewisseld waarna Hrosovsky een groot aandeel had in de comeback. Hij strooide met passes en gaf twee assists.

Hrosovsky is geen speler die altijd opvalt in het spel, maar als middenvelder blijft hij naast Bryan Heynen de betrouwbaarste pion. Voor coach Wouter Vrancken is het een luxe. Met de vele wedstrijden die Genk moet spelen kan er veel geroteerd worden.

De concurrentiestrijd tussen Galarza en Hrosovsky zal nog wel een tijd aanhouden. Heynen wordt niet uit de ploeg gespeeld, en ook Bilal El Khannouss valt niet weg te denken uit het basiselftal. Hij speelt overigens ook als aanvallende middenvelder, een plaats waar zowel Galarza als Hrosovsky niet al te best uit de voeten kunnen.

Bij Genk kunnen ze nu best blijven hopen dat het een gezonde concurrentiestrijd wordt en dat het moraal bij de 31-jarige middenvelder nu niet verloren gaat. Mogelijks krijgt Hrosovsky nu de kans om zich tegen Club Brugge opnieuw te laten opvallen. Na zijn geweldige invalbeurt tegen STVV is de kans er dat hij de voorkeur krijgt op Galarza.