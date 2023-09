'Zidane is klaar voor (nieuwe?) uitdaging en wil zelf bij deze club aan de slag gaan'

Zinedine Zidane wacht al twee jaar op een nieuwe uitdaging. De Franse coach heeft nu zelf zijn zinnen gezet op een stoel die binnenkort vrij kan komen.

Zinedine Zidane weigerde afgelopen zomer nog een aanbieding van PSG. Ook Olympique Marseille deed vorige week een poging, maar ZiZou heeft geen zin om aan de slag te gaan in de Ligue 1.

Meer zelfs: hij heeft zelf een plan in gedachten. Volgens El Mundo Deportivo hoopt Zidane dat hij Carlo Ancelotti kan opvolgen bij Real Madrid. Het zou alvast een derde ambtstermijn zijn voor de Fransman.

Concurrentie?

Al is er concurrentie voor die stoel. Xabi Alonso werd al langer aan een terugkeer naar De Koninklijke gelinkt, terwijl Florentino Perez zelf een grote fan is van Roberto De Zerbi. Dat kan via DEZE LINK nog eens nagelezen worden.