Al problemen voor Lukaku? AS Roma-fans geven duidelijk signaal

Romelu Lukaku heeft de afgelopen weken laten zien dat hij weer op niveau is. Dat geldt niet voor AS Roma, dat het moeilijk heeft aan het begin van het seizoen.

AS Roma leed donderdag een zware 4-1 nederlaag bij Genoa. Romelu Lukaku, die in de aanval begon, kon niets doen om deze vernedering te voorkomen. Een doelpunt van de Rode Duivel werd zelfs afgekeurd wegens buitenspel.

AS Roma staat 16e in de Serie A met 5 punten in 6 wedstrijden en heeft de slechtste seizoensstart sinds 2010-2011. "We hebben er genoeg van en we willen respect. We willen dat jullie harder werken onder het shirt van de club", snauwde de Capo de Roma-fans toe na het laatste fluitsignaal.

"Ja, dit was de slechtste seizoensstart in mijn carrière", gaf José Mourinho na de wedstrijd toe, waarbij hij erop wees dat "Roma nog nooit in back-to-back Europese finales heeft gespeeld".