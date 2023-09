📷 Divock Origi zorgt voor hilariteit met virale ploegfoto

Sinds zijn vertrek bij Liverpool heeft Divock Origi moeite om speeltijd te vinden. Hij wacht nog steeds op zijn eerste basisplaats in de Premier League voor Nottingham Forest. Alsof dat nog niet genoeg was, werd de Rode Duivel het doelwit van zijn supporters na de teamfoto die door de club werd gepubliceerd.

Origi staat afgebeeld op de tweede rij links, met een lichte pens, wat voor heel wat opschudding zorgde.

Hij werd echter snel gered door de officiële fotograaf van de club: "Een aantal windvlagen verstoorden de fotoshoot en gaven sommige shirts dat bolle uiterlijk. Ik kan bevestigen dat Divock serieuze buikspieren heeft." Maar zoals vaak het geval is in dit soort situaties, was de schade al aangericht.

Horvarth really doesn’t want to be here does he?

Love that we’ve got a team photo this season, but what is going on with Origi’s shirt?! https://t.co/DIslUwyQN0