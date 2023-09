Een frustrerende namiddag voor Tielemans en Dendoncker

Youri Tielemans en Leander Dendoncker maken nogal ingewikkelde tijden mee bij Aston Villa. De twee Rode Duivels speelden zaterdag vrijwel geen rol in de 6-1 overwinning van hun ploeg tegen Brighton.

Aston Villa maakte korte metten met Brighton, dat voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdag een solide tegenstander was en derde stond in de Premier League.

De eindstand was een klinkende 6-1. Ollie Watkins scoorde een hattrick, Ramsey en Luiz vulden de score aan en Estupinian maakte een eigen doelpunt.

Emery besloot dat hij deze wedstrijd Tielemans en Dendoncker niet nodig had. Die eerste kwam pas in de 90e minuut in actie, terwijl de laatste nooit van de bank kwam. Tielemans begon dit seizoen nog niet in de basis, terwijl Dendoncker nog maar twee minuten heeft gespeeld in de competitie.