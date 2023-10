16-jarige van Barcelona is na contractverlenging ineens... 1 miljard waard

Als u de afgelopen maanden Barcelona aan het werk gezien hebt, zal het u ook wel al opgevallen zijn dat er een nieuw wonderkind rondloopt. De 16-jarige Lamine Yamal breekt er dit seizoen door en de club beloonde dat met een nieuw contract.

Yamal ligt nu vast tot 2026 en Barça heeft ervoor gezorgd dat hij zeker niet zal vertrekken. De afkoopclausule die in zijn nieuwe contract staat, is immers bepaald op 1 miljard euro. Dat is niet nieuw, want de Catalanen doen dat bij vrijwel elke jongere die doorbreekt.

Yamal kwam op zijn zevende naar Barcelona. Hij kwam over van CL La Torreta. Met slechts 15 jaar, 9 maanden en 16 dagen maakte hij op 29 april 2023 tegen Real Betis zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona. Inmiddels staat Yamal op tien wedstrijden, waarin hij een assist gaf, maar nog niet scoorde.

Hij staat vooral bekend om zijn weergaloze dribbels. Is hij de man die eindelijk in de voetsporen van de onnavolgbare Messi zal treden? Afwachten...