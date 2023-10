René Vandereycken merkt wat op bij Antwerp: "Niet als Barcelona of Manchester City"

Royal Antwerp FC speelde afgelopen weekend gelijk tegen KV Mechelen. Het werd opnieuw een scoreloze draw voor The Great Old.

Drie competitiewedstrijden op een rij komt Royal Antwerp FC niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Zelf niet scoren, maar wel ook telkens een clean sheet.

“Wat mij opvalt bij Antwerp is dat ze na balverlies niet zoals Barcelona of Manchester City zo snel mogelijk de bal proberen te heroveren, maar dat ze zo snel mogelijk met zo veel mogelijk mensen achter de bal komen”, stelt René Vandereycken in Het Nieuwsblad vast.

“En dat doen ze heel goed. Ook KV Mechelen verdedigt op die manier. Er zijn door de twee ploegen maar acht fouten gemaakt in de hele wedstrijd: drie door Mechelen, vijf door Antwerp. Als je gaat kijken naar ploegen die heel hoog druk gaan zetten, zoals Union of Cercle, dan zie je dat er een pak meer fouten worden gemaakt. Toch opvallend.”

Vandereycken merkt ook een voltreffer achterin, naast Alderweireld. “Een groot voordeel bij Antwerp is dat ze een rechtsvoetige en een linksvoetige centrale verdediger hebben in hun viermansdefensie. Coulibaly vind ik heel sterk spelen naast Alderweireld. Hij is nog jong, maar heeft zich heel goed en snel aangepast aan het niveau. Ook in de opbouw doet hij het prima.”