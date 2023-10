Het enigma van Anderlecht, maar zonder al te veel concurrentie: Riemer heeft er een boon voor

De basisploeg van Anderlecht moet stilaan vorm krijgen. Daarin is zonder twijfel ook een plaats weggelegd voor Anders Dreyer. En toch weet je bij de Deen niet altijd wat je ervan zal krijgen. Een enigma...

Dreyer moest al twee speeldagen missen door een rode schorsing en belandde tegen Kortrijk en Club Brugge op de bank. In het Guldensporenstadion scoorde hij wel nog de belangrijke gelijkmaker. Zondag stond hij in Eupen weer aan de aftrap en scoorde hij de snelste goal van het seizoen.

Statistieken spreken voor zich

Maar Dreyer is een vreemde vogel. De Deense rechter winger verdwijnt soms grote delen van de match uit beeld. Niet aanspeelbaar, niet snel genoeg om een diepe bal op te pikken, onzichtbaar gewoon... En dan haalt hij vanuit het niets toch een fantastisch schot boven.

In Neerpede klinkt het dat er op training maar twee spelers hun schot 9 op 10 keer kunnen kadreren: Dolberg en Dreyer. Dat is ook waarom Brian Riemer er een boon voor heeft. Dreyer is niet de meest verfijnde voetballer, maar zijn statistieken spreken voor zich.

Dit seizoen zit hij aan twee goals en één assist. Die ene voorzet leverde tegen STVV de volle buit op en zijn twee goals hielpen aan puntengewin. Dreyer is één van die jongens die altijd zal uithalen als hij een beetje plaats ziet. Dat is wat Riemer wil.

Amper concurrentie

Tegen Eupen probeerde hij hem in een centralere rol te krijgen door Patris heel hoog te plaatsen. Dat werkte nog niet naar behoren, maar het geeft wel aan dat Dreyer gezien wordt als steun voor de diepe spits. "We moeten slimmer zijn in onze manier van spelen", gaf hijzelf aan. "We spelen te veel met lange ballen terwijl we de bal tussen de linies zouden moeten plaatsen."

Hij ziet het voetbal wel, maar voor de flank is hij niet snel genoeg. Zeker niet op de manier waarop Anderlecht momenteel speelt: de bal recupereren en razendsnel vooruit proberen spelen. Maar eigenlijk is er voor hem ook geen concurrentie. Flips, Amuzu en Hazard geven allemaal de voorkeur aan de linkerflank.

En dus zal hij statistieken moeten blijven leveren. Dat hij dan eens een kwartiertje verdwijnt, wordt hem vergeven...