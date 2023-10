Liverpool onderneemt ongeziene actie en stuurt opmerkelijke eis naar scheidsrechtersbond: "Daarna zullen we de grote hoeveelheid opties verkennen"

De wedstrijd tegen Tottenham blijft zwaar op de maag liggen bij Liverpool. De Reds zijn ook niet van plan de scheidsrechterlijke dwaling blauwblauw te laten. Ze eisen dan ook dat de Engelse scheidsrechtersbond (PGMOL) de audio van de gesprekken tussen ref en VAR vrijgeeft.

Liverpool wil weten wat er zich juist heeft afgespeeld toen het doelpunt van Luis Diaz werd afgekeurd. Na het beluisteren van de audiobestanden zal Liverpool ‘de grote hoeveelheid opties verkennen’.

De scheidsrechters en VAR gaven intussen al toe dat het om miscommunicatie ging, maar Liverpool wil dat liever zelf horen. “Liverpool erkent dat PGMOL zaterdagavond heeft toegegeven dat ze hebben gefaald. Het is duidelijk dat de spelregels niet correct werden toegepast, waardoor de sportieve integriteit werd ondermijnd."

"We accepteren de druk waaronder wedstrijdofficials werken volledig, maar deze druk zou moeten worden verlicht, niet vergroot, door het bestaan en de implementatie van VAR.”

“Het is daarom onaanvaardbaar dat er niet voldoende tijd werd genomen om de juiste beslissing te nemen en dat er daarna niet werd ingegrepen. Het is ook onaanvaardbaar dat dergelijke tekortkomingen al zijn aangemerkt als ‘een grove menselijke fout’. Alle uitkomsten mogen alleen worden vastgesteld door het onderzoek en met volledige transparantie.”

“Dit is van vitaal belang voor de betrouwbaarheid van toekomstige besluitvorming, aangezien het voor alle clubs geldt en de lessen worden gebruikt om verbeteringen in processen aan te brengen om ervoor te zorgen dat dit soort situaties zich niet meer kunnen voordoen. In de tussentijd zullen we de verschillende beschikbare opties onderzoeken, gezien de duidelijke behoefte aan escalatie en een oplossing."