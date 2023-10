Opvallend feit na de wedstrijd: 'Alderweireld wil het komen uitleggen, maar krijgt spreekverbod van Antwerp'

Toby Alderweireld miste gisteren in de absolute slotfase een strafschop. Op die manier pakte Antwerp FC geen punt in de Champions League. Ook na de wedstrijd moest overigens ingegrepen worden.

Het viel namelijk op: Toby Alderweireld verscheen na de wedstrijd niet voor de camera’s. Nochtans is de aanvoerder van Antwerp FC altijd de speler die het komt uitleggen, in goede én kwade dagen.

VTM Nieuws weet dat Mega Toby zelf wou reagereren, maar dat The Great Old hem een spreekverbod heeft opgelegd. Maar was dat ook effectief nodig?

Zelfbescherming?

De communicatiedienst was van mening dat de speler op dat moment tegen zichzelf moest beschermd worden. Alderweireld was naar verluidt héél teleurgesteld.