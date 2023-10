Waar gaat dit eindigen? Guardiola steekt lof niet onder stoelen of banken en is héél opgetogen met prestaties van Doku

Jérémy Doku heeft punten gescoord bij Manchester City. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht speelde een hoofdrol in de Champions League-wedstrijd tussen RB Leipzig en Manchester City. En dat heeft ook Pep Guardiola gezien.

Jérémy Doku begon op de bank, maar was met een assist en een doelpunt wel de matchwinnaar. Het is overigens geen alleenstaand geval. De flankaanvaller toonde zich sinds zijn transfer naar Manchester City regelmatig.

“Ik ben blij met de bijdrage van onder anderen Doku toen hij van de bank kwam”, aldus Pep Guardiola in de wedstrijdanalyse. “Hij heeft niet geklaagd omdat hij op de bank moest beginnen én viel in met de glimlach.”

Naast zijn assist en zijn doelpunt heeft Jérémy Doku ook simpelweg gedaan wat ik van hem gevraagd had

De coach van The Citizens is na enkele weken alvast fan van de Rode Duivel. “Naast zijn assist en zijn doelpunt heeft Jérémy ook simpelweg gedaan wat ik van hem gevraagd had. Hij is een speler waar ik heel blij mee ben.”