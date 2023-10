Challenger Pro League: leider Lommel dankt ex-Buffalo en zet de rest stevig onder druk, Dender klopt ex-eersteklasser

Leider Lommel blijft vooralsnog de lakens uitdelen in de Challenger Pro League. Een ex-Buffalo speelde een hoofdrol in het zorgen voor de zesde competitiezege in acht matchen. De concurrenten die bij willen blijven, zullen dus ook moeten winnen.

Er stonden deze vrijdagavond twee wedstrijden op het programma in de Challenger Pro League. Lommel ontving de jonkies van Standard: de leider tegen de hekkensluiter. Seraing en FCV Dender, twee ploegen met 9 punten in het midden van het pak, stonden ook voor een belangrijk onderling duel. Lommel - SL 16 1-0 Vancsa zag een plaatsbal op de lat stranden, maar Lucas Schoofs (ex-KAA Gent) zorgde er op slag van rust voor dat Lommel toch nog met een voorsprong de rust in kon. Lommel eindigde de partij met zijn tienen door de late rode kaart voor De Grand. De drie punten werden evenwel thuisgehouden. Seraing - FCV Dender 1-3 Nsimba maakte even voorbij het halfuur op hoekschop van Hens de 0-1. Diezelfde Nsimba strafte ook een fout van de thuisdoelman af: de verdubbeling van de score was zo een feit. Seraing deed wat terug met een vrijschop van Sissoko. Het kreeg ook nog een reuzekans op de gelijkmaker, maar Hens besliste de match met de 1-3.