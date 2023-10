🎥 Belgen (meervoud) in glansrol voor PSV Eindhoven (en wat een lekker doelpunt van Bakayoko!)

In de Nederlandse Eredivisie won PSV ruim bij Sparta Rotterdam. De Belgen bij de ploeg namen een glansrol voor zich.

Bij de koffie stond het nog 0-0 in de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PSV Eindhoven, maar in de tweede helft ging het snel. Eerst was er de 0-1 via Malik Tillman.

Op het uur was het vervolgens aan Johan Bakayoko om de netten te laten trillen op het Kasteel. En op welke manier: heerlijk tegen de touwen gedrukt.

Ook Yorbe Vertessen deed van zich spreken met zijn derde doelpunt van het seizoen. Luuk de Jong maakte de afstraffing compleet.

Door de 0-4 overwinning blijft PSV Eindhoven het goed doen. Het levert nog steeds een perfect rapport af in de Eredivisie.