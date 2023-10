Bedisseld bij Extra Time? Schalke 04 bedankt ex-speler voor komst Geraerts

Karel Geraerts is de nieuwe trainer van Schalke 04. Hij moet de Duitse traditieclub uit het slop gaan halen, want de club staat na de degradatie uit de Bundesliga pas zestiende in de tweede klasse. En Schalke bedankt één van de gasten van Extra Time voor hun keuze.

"Hij was de droomkeuze", klinkt het bij Schalke, dat ook Youri Mulder bij hun oplossing betrok. "Het proces vond plaats in nauw overleg met de raad van toezichthouders en Youri Mulder in het bijzonder. Hij heeft zeer goede connecties in Nederland en België. Na het eerste gesprek was het voor ons duidelijk dat Karel Geraerts precies voldeed aan de criteria."

Mulder en Geraerts zaten enkele weken geleden nog samen in een aflevering van Extra Time. De twee kennen elkaar dan ook goed en Mulder had zijn kwaliteiten aangeprezen nadat hij eerder al de lof stak over Geraerts toen die nog trainer van Union was.

Geraerts is uiteraard ook blij weer aan de slag te kunnen. "Ik heb erg veel zin in deze uitdaging en wil de internationale break graag benutten om zo snel mogelijk aan de club te wennen en intensief met het team samen te werken."