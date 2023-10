Bart Verbruggen gaat dieper in op doelmannenrotatie bij Brighton: "Ik heb geen babysitter nodig"

Bart Verbruggen is bij Brighton & Hove Albion verwikkeld in een heuse concurrentiestrijd. De voormalige doelman van RSC Anderlecht en Jason Steele wisselen namelijk af in doel.

Het is geen sinecure in doelmannenland dat er voor een rotatiesysteem gekozen wordt. Roberto De Zerbi doet het bij Brighton & Hove Albion wel met Bart Verbruggen en Jason Steele. “Ik heb er alleszins geen probleem mee”, aldus Verbruggen in De Telegraaf. “Het gaat allemaal volgens de afspraak. Net zoals bij veldspelers kijkt de coach in functie van de tegenstander wie speelt.” Rotatie? Ik gaat allemaal volgens de afspraak De voormalige doelman van RSC Anderlecht wil dan ook niet weten van het fabeltje dat hij wordt gespaard. “Ik ervaar dat ik het niveau van de Premier League aankan. De coach werkt nu eenmaal op deze manier. Ik heb geen babysitter nodig.”