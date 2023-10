De bal ligt in zijn kamp: 'Deze topclub heeft Clement een concreet voorstel gedaan en wil de coach eerstdaags voorstellen'

Philippe Clement wordt zo goed als zeker de nieuwe coach van Rangers FC. De Schotse topclub heeft onze landgenoot een aanbieding gedaan. De bal ligt in zijn kamp.

Vorige week leek Al-Shabab FC nog over de beste papieren te beschikken om Philippe Clement te overtuigen. De voormalige coach van onder meer Club Brugge en AS Monaco zag een verhuis naar Saoedi-Arabië echter niet zitten.



Rangers FC was al enkele weken geïnteresseerd, maar Het Nieuwsblad weet dat de onderhandelingen de voorbije dagen in een stroomversnelling zijn terecht gekomen. Meer zelfs: de Schotse topclub heeft onze landgenoot een voorstel gedaan.

Nieuwe uitdaging



We mogen er dus van uit gaan dat Clement aan de slag zal gaan bij The Teddy Bears. De voormalige Rode Duivel zat zonder club na zijn ontslag bij Monaco. Eerder pakte hij de Belgische landstitel met KRC Genk en Club Brugge.