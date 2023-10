Het is bij KV Mechelen volop zoeken naar een verklaring: "Antwerp heeft dat ook meegemaakt"

KV Mechelen zoekt naar een verklaring voor een pijnpunt waar ook Antwerp al mee te maken heeft gekregen: het scoort moeilijk. Nikola Storm deed dit wel op het veld van Anderlecht, maar voorts valt er voor Malinwa de laatste weken amper te juichen.

Drie gemaakte doelpunten in de laatste vijf matchen, twee in de laatste drie. Niet bepaald cijfers om van achterover te vallen. "Als je kijkt naar de laatste drie-vier wedstrijden hebben we onze kansen wel gehad. Momenteel valt dat doelpuntje uiteraard niet", moet ook Nikola Storm vaststellen.

"Antwerp heeft het ook meegemaakt, het een paar weken moeilijk hebben om te scoren. Je gaat elk seizoen wel eens een moment hebben dat het moeilijker gaat. Het is aan ons om gewoon verder te blijven doen en dan gaan die ballen wel beginnen binnenvliegen", maakt de linkerflankspeler zich sterk.

Storm beseft belang van statistieken

Ook op persoonlijk vlak hoopt Storm, die dit seizoen zijn rekening opende in het Lotto Park, nog op meer doelpunten. "Ik heb het gevoel dat mijn niveau oké is, maar ze gaan je afrekenen op de statistieken." Het gebrek aan Mechelse doelpunten heeft in elk geval ook zijn impact op de resultaten. "De 1 op 12 is toch te weinig."

Even de batterijen opladen en dan de boel omkeren? "Er zijn slechte momenten, maar we moeten ook de goede momenten onthouden. Na de interlandbreak komt er weer een moeilijke wedstrijd aan, maar het zal misschien goed zijn om het een weekje rustig aan te doen en dan de koppen opnieuw bij mekaar te steken."