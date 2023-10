Rode Duivel geeft duidelijke en harde mening over Courtois: "Willen we deze groep opofferen voor één speler?"

De 'affaire Courtois' zindert nog steeds na in de spelersgroep van de Rode Duivels. In een interview met Le Soir heeft Timothy Castagne er zijn ongezouten mening over gegeven. En het is niet dat alles vergeven en vergeten is, zo blijkt.

Courtois besliste dat hij de nationale ploeg wou verlaten nadat niet hij maar Romelu Lukaku de aanvoerdersband kreeg bij afwezigheid van De Bruyne. Een onverkwikkelijke zaak die daarna nog erger gemaakt werd door de foto's van zijn ingetapte knie en zijn zus die een aanvoerdersband droeg op zijn bruiloft. "Hij heeft met de pers gespeeld en dat hadden wij niet nodig", aldus Castagne, die toch een excuus verwacht. "Het zou raar zijn mocht Thibaut terugkomen alsof er niets is gebeurd. Maar uiteindelijk is het een probleem dat moet worden opgelost tussen Thibaut en de coach. En mocht Thibaut beslissen om niet meer voor de Rode Duivels te willen uitkomen, zal ook dat zíjn keuze zijn." Castagne vindt dat er nog goeie keepers zijn, maar Courtois is natuurlijk de beste ter wereld. "Maar op een gegeven moment moeten we onszelf de vraag stellen: willen we deze groep Rode Duivels opofferen voor één speler?"