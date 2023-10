KRC Genk veroordeeld tot betalen van schadevergoeding van ruim één miljoen euro

16 mei 1999 is een mooie datum in de geschiedenis van KRC Genk. Maar niet voor Rode Kruis-medewerker Gunther Hanssen.

Op 16 mei 1999 werd KRC Genk voor het eerst landskampioen. Gunther Hanssen was toen 22 en als medewerker van het Rode Kruis aanwezig op een kampioensfeest in de Limburghal. Maar daar liep het fout.

Toen twee dronken supporters een vrouwelijke collega van Hanssen aanvielen kwam hij tussenbeide. Hij bleef bijna twee weken tussen leven en dood hangen en werd uiteindelijk voor 70 procent invalide en 100 procent werkonbekwaam.

De twee heethoofden werden veroordeeld tot 5 jaar en 3,5 jaar cel. Ze moesten ook een schadevergoeding betalen van meer dan een miljoen euro, maar hebben niet de nodige centen om ook maar iets te betalen.

In 2010 al werd KRC Genk mede verantwoordelijk geacht, wegens schuldig verzuim, omdat de beveiliging op het kampioenenfeest onvoldoende was. Nu bijna 25 jaar later is eindelijk een uitspraak gedaan over de schadevergoeding.

De beroepsrechter in Antwerpen kent Gunther Hanssen en zijn familie nu ruim één miljoen euro toe. En dat kan nog oplopen. KRC Genk moet de schadevergoeding nu ophoesten aan het slachtoffer. Bij KRC Genk wil niemand voorlopig reageren, zo schrijft Gazet van Antwerpen.