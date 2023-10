Thibaut Courtois komt zelf met meer nieuw over zijn blessure

Half augustus moest Thibaut Courtois in tranen van het veld. Toen scheurde hij op training de kruisband van zijn linkerknie. Hij schreeuwde het meteen uit.

Nu lijkt er toch hoopgevend nieuws te zijn. Zo liet Courtois zelf weten dat zijn revalidatie heel goed verloopt, en dan hij geen krukken meer gebruikt. Hij hoopt dan ook zo snel mogelijk terug op het veld te staan. Dat meldt Fabrizio Romano op X.

Real Madrid bleef niet stilzitten en haalde meteen ook al een vervanger voor de Rode Duivel. Kepa Arrizabalaga kwam vier dagen na de blessure al aan bij Real. Hij wordt uitgeleend door Chelsea en blijft nog tot aan het einde van dit seizoen in Spanje.

⚪️ Courtois confirms: "My recovery is going very well, I don't use crutches anymore".



"Now I walk and work... I hope to be back as soon as possible". pic.twitter.com/QInFSLP10x