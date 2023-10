Wesley Sonck richt zich tot Rode Duivel: "Ik wil je truitje, je moet het zelfs niet wassen"

Wesley Sonck is een grote fan van alles wat met voetbal te maken heeft. Nu liet hij zijn oog vallen op een nieuw truitje.

Zo vindt hij de truitjes waarmee Anderlecht speelde om Paul Van Himst te eren, geweldig mooi. De spelers droegen deze truitjes in de 3-1 thuisoverwinning tegen KV Mechelen."Ik zou er zo direct mee willen spelen, die retro-truitjes", vertelde Wesley Sonck bij Extra Time.

"Ik wil me richten tot Jan Vertonghen", begon Sonck. "Jan, we zijn goede vrienden en ik vind het een prachtig shirt. Als je er eentje over hebt zou ik zeggen... (doet teken om hem te bellen).

"Het is vuil zijn shirt, want hij heeft dit weekend wel een paar tackles gegooid. Maar ik wil het ook wel hebben als het vuil is. Geen probleem, je moet het zelfs niet wassen. En ik wil het ook zelf komen halen", besluit hij. Superjan, je weet wat te doen hé!