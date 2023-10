Ronaldo en Messi lijken opvolger te krijgen: "De enige die doorheeft dat de troon vrij is"

Quasi twee decennia reageerden Lionel Messi en Cristiano Ronaldo over de voetbalwereld. De twee grootste wereldsterren van hun tijd. Nu ze beiden in een mindere competitie spelen, wordt er gezocht naar een troonopvolger. En volgens Real Madrid-icoon Guti is die opgestaan.

Dat zei de voormalige middenvelder in de radioshow El Chiringuito. Het gaat om Jude Bellingham, die deze zomer voor meer dan 100 miljoen euro de overstap maakte van Borussia Dortmund. In 10 matchen in competitie en Champions League was die al goed voor 10 goals en 3 assists.

“Waarom de fans al zo van hem houden? Omdat hij echt graag wilde komen”, stelt Guti. “Hij speelt een paar ongelofelijke wedstrijden. Er wordt gepraat over de troon van Vinícius Júnior, Kylian Mbappé en Erling Haaland, maar Bellingham heeft als enige door dat de troon van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo vrij is. En hij gaat ervoor!”

Ook trainer Carlo Ancelotti beseft dat hij goud in handen heeft. "De manier waarop hij speelt laat ons vergeten dat hij pas twintig jaar oud is, zo volwassen. Hij heeft heel snel geleerd en is blij om hier te zijn. Jude heeft het naar zijn zin in Madrid, maar blijft met beide benen op de grond staan en is zeer professioneel. Jude is wel een spelmaker en zijn prioriteit ligt niet bij het scoren van goals. Hij zal op den duur vooral van waarde zijn in een andere rol."