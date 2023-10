Jan Vertonghen vol lof over Tedesco: "Dat was een super goede zet van de coach"

Bloed, zweet en tranen kostte het, maar België heeft zich gekwalificeerd voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Dit na een krappe 2-3 overwinning in Oostenrijk.

Jan Vertonghen prees de tegenstander na afloop. "Het is ongelooflijk hoe zij druk hebben gezet. Grote klasse van hen. Wij moesten gewoon compact blijven en het centrum gesloten houden. Het was niet gemakkelijk vandaag."

"We wilden ons kwalificeren. Het was een ongelooflijke prestatie van de groep om hier te komen winnen tegen een niet te onderschatten land. Het is prachtig dat we weer met de supporters en deze groep, een nieuwe generatie, de kwalificatie veiligstellen", ging hij verder bij VTM.

Vertonghen vertelt ook dat Tedesco goede keuzes maakte tijdens de wedstrijd. "De eerste helft was heel lastig, we kwamen niet onder de druk uit. We zijn tactisch met vijf vanachter gaan spelen. Dat was een supergoede zet van de coach en zo komen we meteen 0-3 voor."

Hij adresseert ook nog even de fans. "We zijn gekwalificeerd, als alles goed gaat ook als groepshoofd. We hebben alles wat we wilden bereiken. Nu kunnen we de fans iets teruggeven maandag thuis (tegen Zweden n.v.d.r.)."