Roberto Martinez op weg om dezelfde fouten te maken bij Portugal als bij België

Portugal is reeds geplaatst voor het EK in Duitsland. Bondscoach Roberto Martinez is er een perfect parcours aan het rijden in de kwalificaties. En toch is er twijfel, want hij lijkt er dezelfde fouten te maken als bij België.

Martinez doet er hetzelfde als bij de Rode Duivels. Kampioen in de kwalificaties, een positieve sfeer ontwikkelen binnen de groep en het hele land achter de ploeg krijgen. Daar is hij een meester in. Maar stilaan komt er ook wel kritiek op zijn selecties. Zo bouwt hij nog altijd op de oude generatie, met Cristiano Ronaldo op kop.

“Zo kwam er recent ook al kritiek de kop opsteken over zijn selecties, die steeds gestoeld zijn op dezelfde spelers. Met jongens die in vorm zijn – zoals Paulinho of Peto (Pedro Gonçalves) – wordt dan geen rekening gehouden”, legt André Zeferino, voetbaljournalist bij het Portugese Record, uit bij Sporza.

Ook zijn enorme positivisme is er terug te vinden. “Maar tot nu toe deinsde hij nog niet terug om zijn verantwoordelijkheid te nemen in de media. Hij sprak al openlijk dat hij Europees kampioen wilde worden, geeft altijd een eerlijke uitleg bij een niet-selectie en wanneer we niet goed speelden, benoemde hij dat steeds."

De media wacht echter tot hij eens in mindere periode zit. “Echt leiderschap toont zich in crisissituaties, natuurlijk. En dat heeft de bondscoach in Portugal nog niet gehad. Het is uitkijken hoe hij dan reageert. Net zoals het uitkijken is of hij de komende maanden durft af te wijken van zijn selectie”, beseft ook Zeferino."