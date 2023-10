Romelu Lukaku heeft een duidelijke boodschap over Radja Nainggolan

Het heeft lang geduurd, maar Romelu Lukaku vond uiteindelijk onderdak bij AS Roma. En de match werkt perfect.

Romelu Lukaku was de hele zomer op zoek naar de juiste transfer of uitleenbeurt en vond die uiteindelijk bij het AS Roma van José Mourinho.

Ondertussen bedankte Big Rom met zeven doelpunten in acht wedstrijden, de Romelu Lukaku die iedereen graag wil zien. Ook bondscoach Tedesco.

“Hoe intenser de onderhandelingen met AS Roma werden, hoe harder ik trainde. De medische staf was zelfs een beetje verrast door mijn vorm toen ik arriveerde. Die mindset hielp me”, klonk het bij Het Nieuwsblad.

Maar er was nog veel meer waaraan Lukaku te transfer te danken had. “Vooraf had ik me goed geïnformeerd. Ik moet Radja Nainggolan bedanken, want die vertelde me veel over de club en over de supporters”, is hij duidelijk.

“Het was belangrijk een club te vinden waar ik verantwoordelijkheid kon pakken en ploegmaats vond die ook iets konden realiseren. Ik heb altijd perfect geweten wat er ging gebeuren en heb nooit getwijfeld dat het goed zou komen. Er zijn genoeg mensen die weten over welke kwaliteiten ik beschik.”