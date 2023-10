Tedesco kan niet zonder deze speler: "Hij houdt de ploeg samen"

Vrijdagavond nemen de Rode Duivels het op tegen Oostenrijk. Domenico Tedesco riep voor deze interlandbreak weer zijn favoriete Belgische spelers op. Nu noemde hij ook zijn belangrijkste speler.

Zo liet Tedesco weten dat Romelu Lukaku voor hem onmisbaar is. "Romelu is ongelooflijk. Hij is niet alleen mentaal zó sterk, hij houdt de ploeg ook samen en zorgt ervoor dat de jonge gasten zich goed integreren. Romelu is onze lijm", vertelde de bondscoach volgens Het Laatste Nieuws.

Niet alleen professioneel, maar ook privé hebben de twee een goede band. "We hebben bovendien een fantastische relatie. We praten veel - ook over privézaken. Zijn zomer was hectisch, maar als er iemand daarmee om kan, is hij het wel."

Lukaku speelt als sinds 2010 bij de Rode Duivels, en maakte erg veel mee bij de nationale ploeg. Hij heeft al 110 interlands op zijn naam staan, waarin hij 77 keer tot scoren kwam.