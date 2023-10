Arthur Theate onthult wat Tedesco vertelde aan de groep na kwalificatie

België kon zich na een spannende wedstrijd kwalificeren voor EURO 2024. Daarvoor moesten ze zweten tegen Oostenrijk. Het werd 2-3 nadat een voorsprong van 0-3 werd ingekort.

Arthur Theate stond 90 minuten lang op het veld en verdedigde de voorsprong heel de wedstrijd lang. Hij was erg blij na afloop. "Ja, het kan niet anders en het hele team is erg trots. We hebben hard gevochten, ook al hadden we onszelf op het einde niet in zo'n situatie moeten brengen."

Theate onthulde ook wat Tedesco aan de groep zei toen de wedstrijd eindigde. "Hij zei dat hij trots op ons was. In de rust wisten we dat we gewaarschuwd waren, dat het ingewikkeld zou worden. Hij zei dat we zelfs met negen man de wedstrijd zouden winnen, wat er ook zou gebeuren", vertelde hij bij RTBF.

"We stonden met 0-3 voor in Oostenrijk. We wonnen met 0-3 in Zweden. We hebben geweldige resultaten behaald en we kunnen alleen maar trots zijn", aldus de verdediger.