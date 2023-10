Cristiano Ronaldo wil wat kwijt over bondscoach Roberto Martinez

Het was opnieuw Cristiano Ronaldo die zorgde voor de drie punten. De Portugese superster scoorde twee doelpunten. Hij probeerde het ook met een geweldige omhaal, maar die bal ging net over.

Ronaldo liet eerder al weten dat hij nog lang niet aan stoppen denkt. Hij wil nog doorgaan tot zijn lichaam het niet meer toelaat. "Ik denk niet aan de toekomst, ik denk aan de korte termijn en ik probeer altijd te genieten van het moment."

Hij nam ook even de tijd om zijn bondscoach, en ex-coach van de Rode Duivels Roberto Martinez, te prijzen. "Ik hou ervan om te spelen voor de nationale ploeg. We spelen goed en we zijn gekwalificeerd. Dat is omdat we een geweldig team hebben, en een geweldige coach met Martinez."

