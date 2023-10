Thierry Henry maakt indruk bij nieuwe job na Rode Duivels-avontuur

Thierry Henry, voormalig assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels, ging een grote nieuwe uitdaging aan als coach van de U21 bij de nationale ploeg van Frankrijk.

De U21 van Les Bleus, onder leiding van Thierry Henry, won vrijdagavond met 1-2 van Bosnië-Herzegovina.

Het was echter moeilijker dan verwacht, want Frankrijk vierde pas in de blessuretijd zege dankzij een doelpunt van Kalimuendo.

De overwinning betekent dat ze nu eerste staan in Groep H van de kwalificaties voor het volgende Europese Kampioenschap. Dat zal in 2025 zijn, in Slowakije. Thierry Henry werd zo de eerste Franse U21-coach in de geschiedenis die drie overwinningen boekte na zijn eerste drie wedstrijden.