Dit zijn de elf Duivels die wij aan de aftrap verwachten tegen Zweden, met naast Keita nog twee (mogelijke) veranderingen

De Rode Duivels zijn gekwalificeerd voor het EK in Duitsland. Tijd om te experimenteren? Nee, zo zit Domenico Tedesco niet in elkaar. Hij gaat ineens de structuur van zijn ploeg niet helemaal veranderen. Al zijn er wel een paar jongens die op kansen mogen rekenen.

Doel

Dat is al duidelijk: Matz Sels blijft gewoon staan. Aan de twee tegendoelpunten tegen Oostenrijk kon hij weinig doen. En Tedesco is ook een fan van hiërarchie. Sels is de tweede keuze na Casteels en hij wil dat duidelijk hebben.

Verdediging

Daar verwachten we toch één wijziging. Tedesco zei vorige week dat hij tevreden is over zijn verdediging, maar momenteel maakt Wout Faes toch te veel foutjes. Al verdedigde Tedesco hem met klem en is hij normaal gezien de optie voor de toekomst, toch lijkt hij Zeno Debast eens naast zijn maat van bij Anderlecht uit te gaan proberen.

Die twee hebben intussen automatismen opgebouwd en zo zou hij twee centrale verdedigers hebben die crosspasses kunnen versturen naar de flankspelers. Castagne en Theate blijven uiteraard staan, gezien dat zij amper concurrentie hebben.

Middenveld

Daar is de vraag wie de vervanger Onana zal worden. De logische keuze lijkt Mandela Keita, gezien hij er toch werd bijgehaald omwille van zijn fysieke kracht. Tielemans zit in een mindere periode, maar heeft wel zijn status. Al lijkt Tedesco daar weinig rekening mee te houden.

Vermeeren naast Mangala is ook een optie. Carrasco zal zo goed als zeker in steun van de aanval spelen.

Aanval

Over de spitsenpositie moeten we niet al te veel uitwijden zeker? Ook op de flanken lijkt het al vast te liggen: Doku en Lukebakio naast Lukaku. Maar Tedesco is wel van plan om - als de wedstrijdomstandigheden meezitten - Openda en Bakayoko ook geruime speeltijd te gunnen. Net als De Ketelaere straks op minuten mag rekenen.

Vermoedelijke opstelling:

Sels - Castagne, Debast, Vertonghen, Theate - Mangala, Keita, Carrasco - Doku, Lukaku, Lukebakio