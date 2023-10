Kapitein JPL-club maakt zich beetje zorgen: "Staan absoluut niet waar we willen staan"

OH Leuven is niet echt weergaloos aan het seizoen begonnen. Integendeel: na de nederlaag bij Cercle Brugge trok het de interlandbreak in met 9 op 30.

Met veertien gemaakte doelpunten heeft OH Leuven al meer gescoord dan zijn laatste tegenstander Cercle Brugge en staat het qua gemaakte goals op een zesde plaats. Maar de realiteit is wel een hele andere, want de Leuvenaars staan voorlopig veertiende.

Met 9 op 30 staan ze voorlopig op een degradatieplaats. Ze krijgen na de interlandbreak nog twintig wedstrijden om play-off 3 te gaan ontlopen. Kapitein Siebe Schrijvers beseft dat het beter zal moeten de komende weken en maanden.

Punten niet gepakt in zespuntenwedstrijden

"Elke keer als we de aansluiting zouden kunnen maken, dan laten we dat na", klinkt het bij de aanvoerder van de Leuvenaars. "In zespuntenwedstrijden grijpen we simpelweg onze momenten niet. En dat is niet goed voor ons."

"En uiteraard zorgt dat voor nervositeit. Zo wilden we de interlandbreak zeker niet in. We staan absoluut niet waar we willen staan. En daar willen we zo snel mogelijk wat aan veranderen", aldus nog Schrijvers. Na de interlandbreak volgen duels tegen STVV, Anderlecht, Westerlo en Genk.