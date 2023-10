Thomas Buffel zegt wat Philippe Clement moet doen in Schotland: "Enkel zo kan het"

Philippe Clement werd zondag aangesteld als trainer van Rangers FC. Hij tekende er een contract voor 3,5 seizoenen.

Philippe Clement staat voor een loodzware opdracht in Schotland. Met zeven punten achterstand op leider en aartsrivaal Celtic aan je trainersopdracht beginnen is alvast geen sinecure. En de druk is groot, bijzonder groot, zo stipt ook Thomas Buffel aan.

“Clement heeft zichzelf al bewezen als trainer bij Genk, Brugge en Monaco”, zegt Buffel aan Sporza. “Hij heeft alle vaardigheden van een goede trainer op zak en brengt ook steeds structuur en duidelijkheid. Hij weet ook hoe je een jonge groep moet aanpakken. Bij Genk kreeg hij een jonge groep die nog niet rijp was om prijzen te pakken, maar hij gaf hen die ervaring om het wel te doen een jaar later.”

De fans verwachten enorm veel. Minder dan de titel is niet goed genoeg. En elke thuiswedstrijd zit er 50.000 man in je nek.

“De druk zal vergelijkbaar zijn als die bij Club Brugge. Ook daar verwachten de fans elk jaar de titel en Champions League-voetbal. Alleen is presteren in een stadion met 50.000 zitjes wel wat anders. Het wordt dan ook belangrijk dat Clement zijn spelers beschermt. Enkel zo kan je vrij voetballen in Ibrox.”

Zaterdag speelt Philippe Clement met Rangers zijn eerste thuiswedstrijd. Tegenstander is dan middenmoter Hibernain.