Is het afscheid van Hazard echt definitief? Rode Duivel én maatje van Eden zet de deur voor terugkeer open

Eden Hazard trekt morgen voor het laatst de voetbalschoenen aan vooraleer op pensioen te gaan. Yannick Carrasco was niét verrast door de keuze van zijn maatje. Al hoeft het afscheid niét definitief te zijn?

Eden Hazard speelt morgen een benefietwedstrijd in Frankrijk. Yannick Carrasco begrijpt héél goed dat de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels stopt. “Een voetballer wil altijd spelen. Revalideren, bij de kine zitten,… Dat is niet leuk.”

“Mentaal heeft Eden een heel lastige periode achter de rug”, legt Carrasco uit in Het Laatste Nieuws. “Hij speelde niet veel bij Real Madrid, maar ik denk niet dat dat de reden was. Het is héél lastig om telkens opnieuw geblesseerd te geraken of met pijn te moeten spelen.”

Wie weet staat Eden Hazard ooit opnieuw op of rond een voetbalveld

Al zou Carrasco er niet van schrikken moest Hazard ooit terugkeren in het wereldje. “Zijn voormalige ploegmaats en vrienden gaat hij nog steeds zien spelen, hé. (denkt na) Ik wens Eden alleszins het allerbeste toe. En wie weet staat hij ooit opnieuw op of rond een voetbalveld.”