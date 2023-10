Michel Preud'homme én héél véél geld: 'Dit enorme aanbod kon Clement niét overtuigen om naar Saoedi-Arabië te verhuizen'

Philippe Clement is de nieuwe coach van Rangers FC. Nochtans had onze landgenoot een héél lucratief aanbod uit Saoedi-Arabië op zak.

Afgelopen zomer polsten enkele Saoedische clubs al bij Philippe Clement, maar concreet werd het – de coach hield de boot vanaf het eerste contact af – eigenlijk nooit. Al-Shabab FC duwde de voorbije weken wél door.

En het was de Saoedische topclub menens. Michel Preud’homme en Yannick Carrasco (respectievelijk ex-coach en huidig sterspeler, nvdr.) werden ingeschakeld om Clement te overtuigen. Daarnaast werd hij naar het Midden-Oosten gevlogen om de club te bezoeken.

Vijftien miljoen euro... per jaar

Maar dat is niet alles. Al-Shabab bood Clement een jaarloon van maar liefst vijftien miljoen euro aan om de stap te zetten. Het was allemaal niet voldoende. De voormalige coach van onder meer KRC Genk, Club Brugge en AS Monaco moet Rangers FC naar prijzen leiden.