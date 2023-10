Philippe Clement na aanstelling bij Rangers: "Ik ben geen tovenaar"

Philippe Clement is de nieuwe hoofdcoach van de Schotse club Rangers FC. Dat werd eerder bekendgemaakt. Bij zijn officiële voorstelling nam hij de kans om met de Schotse pers te praten.

"Ik ben heel blij om hier te zijn; het waren een paar hectische dagen, maar dat is normaal als je op dit moment van het seizoen instapt. Het is anders dan wanneer je zes weken voorbereiding hebt, maar het is niet de eerste keer dat ik dit doe", begon hij volgens Het Nieuwsblad.

Clement was in België eerder al coach van onder andere KRC Genk en Club Brugge. Hij speelde met beide clubs ook kampioen. Rangers staat momenteel tweede, maar met een achterstand van zeven punten op Celtic.

"Ik ben iemand die alles wil winnen. Dat is de mentaliteit die ik heb. Ik wil deze mentaliteit doorgeven aan de kleedkamer en meer winnaars creëren. We zullen heel hard werken om zo snel mogelijk trofeeën te winnen", gaat Clement verder.

Hij is erg zeker over het werk dat hij zal afleveren. "Ik heb geen kristallen bol en ik ben geen tovenaar, maar als ik lang genoeg met de spelers kan werken, weet ik dat ik winnaars kan maken."