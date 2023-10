Politicus twijfelt niet na uitspraken van voetballer: "Meteen het land uitzetten"

In Duitsland wordt heftig gereageerd op Noussair Mazraoui van Bayern München. Hij had op sociale media zijn steun aan Palestina geuit.

Het conflict tussen Israël en Hamas bereikt ook het voetbal. In Duitsland wordt Noussair Mazraoui van Bayern München niet gespaard nadat hij zijn steun aan Palestina uitsprak op sociale media.

Johannes Steiniger, parlementslid voor de CDU wil zelfs dat de speler het land wordt uitgezet, zo laat de man weten op X, voorheen Twitter.

“Bayern, gooi hem er alsjeblieft meteen uit”, begint Steiniger. “Alle mogelijkheden die Duitsland heeft, moeten benut worden om Mazraoui uit het land te zetten.”

Mazraoui ontbrak dinsdag bij Marokko in het duel tegen Liberia, maar de officiële verklaring is dat hij met spierklachten te kampen had.

Bayern München heeft aangegeven dat het in gesprek zal gaan met de speler. De zaak is bijzonder gevoelig binnen de club, omdat doelman Daniel Peretz uit Israël komt.