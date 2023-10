Wat als de oplossing voor de Belgische verdediging gewoon ligt bij de Jonge Duivels?

Er zijn een aantal lessen te leren uit de recente interlands van de Rode Duivels. Eén daarvan betreft de defensieve kwaliteit. Deze is nog steeds zorgwekkend.

Of het nu tijdens de wedstrijd in Oostenrijk was of tegen Zweden, de verdediging van de Rode Duivels riep steeds vragen op.

In alle drie de helften had onze achterhoede het vaak zwaar te verduren. Te veel, zou je geneigd zijn te zeggen. Ondanks het feit dat we pas in de kwalificatiefase zitten zou België moeten domineren tegen Oostenrijk en Zweden.

Theate stabiel, Faes zorgwekkend, Vertonghen veroudert

Zo kunnen we de situatie van de Rode Duivels samenvatten. Terwijl Domenico Tedesco Theate waarschijnlijk in de basis zal houden, is de situatie rond Wout Faes minder duidelijk. De Leicester-verdediger, die wordt gezien als een toekomstige steunpilaar, heeft de afgelopen twee wedstrijden geen indruk gemaakt en kreeg veel kritiek.

De coach mag hem dan wel verdedigd hebben en gezegd hebben dat hij zich geen zorgen maakte, maar de prestaties van de voormalige Anderlecht-verdediger kunnen zijn plaats in de basiself ondermijnen. In een artikel eerder deze week vroegen we ons af of Tedesco Zeno Debast zou kunnen testen naast Vertonghen.

Tegen Oostenrijk liet de recordinternational van de Belgen zien dat hij nog steeds een veilige optie is. Helaas was hij deels schuldig aan het doelpunt tegen Zweden, toen hij zich gooide en een opening maakte voor zijn tegenstander. Bovendien is Sterke Jan er niet voor altijd: over een paar maanden neemt hij een beslissing over zijn carrière en er is geen garantie dat hij bij het EK aanwezig zal zijn.

© photonews

Wat als de oplossing Koni De Winter zou heten?

Domenico Tedesco, die het gewend is om veel wedstrijden te kijken, zou wel eens kunnen overwegen om Koni De Winter (21) te selecteren. De jonge verdediger laat tekenen van vooruitgang zien. De in Antwerpen geboren verdediger werd dit seizoen door Juventus uitgeleend aan Genoa en speelde al vijf competitiewedstrijden, waarvan vier als basisspeler. Deze ervaring bij Genoa is een geweldige kans voor hem, want hij staat te popelen om zijn stempel te drukken.

Voor de Jonge Duivels heeft De Winter zijn status als belangrijke speler bevestigd. Met 16 caps voor het U21-team is hij nog steeds een vaste waarde in het hoofd van de nieuwe coach Gill Swerts, die hem liet spelen in de drie wedstrijden (en drie overwinningen) van de EK-kwalificatie.

Met zijn 21 jaar heeft De Winter al redelijk wat ervaring achter de rug. In november, wanneer België zich al heeft gekwalificeerd voor het EK en een van zijn twee wedstrijden vriendschappelijk speelt, zou Tedesco er goed aan doen hem te selecteren en te testen. Het zal bijna de 'laatste kans' zijn, want het EK is minder dan een jaar weg.

De Winter, die volgend jaar juni 22 wordt, wordt ook in de gaten gehouden door Tedesco. Het enige wat hij nu nog moet doen is wachten tot november, of nog langer geduld hebben...