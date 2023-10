Akkefietje met Tedesco, knieblessure en... 'Real Madrid wil niét dat Courtois met Rode Duivels naar EK trekt'

Wie zal op het EK het Belgische doel verdedigen? De kans lijkt steeds kleiner dat Thibaut Courtois mee zal afreizen naar Duitsland. Ook Real Madrid roert zich immers in het verhaal.

We schreven gisteren al dat de signalen uit de entourage van Thibaut Courtois duidelijk zijn. De kans wordt steeds kleiner dat de doelman klaar zal zijn om het EK te betwisten met de Rode Duivels.

Dat heeft uiteraard te maken met zijn revalidatie. Courtois herstelt momenteel van een zware knieblessure. Er mag werkelijk niets foutlopen om het dit seizoen nog wedstrijden te laten spelen.

En daar komt Real Madrid op de proppen. Het Laatste Nieuws weet dat De Koninklijke een héél duidelijke mening heeft. En die mening luidt: géén EK voor Courtois.

Madrileens veto

De Spaanse grootmacht beseft als geen ander dat het héél gevaarlijk is om een revalidatieproces van acht maanden te laten uitmonden in een Europees kampioenschap. En we hebben zo’n voorgevoel dat Courtois zelf ook vooral naar zijn werkgever zal luisteren…