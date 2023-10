KV Oostende blijft knokken en supporters krijgen hoop: "Dan kan een kentering er snel komen"

Het zijn onzekere tijden voor KV Oostende. De club staat na acht speeldagen slechts 13e in de Challenger Pro League.

Maar aanvoerder Anton Tanghe vertelt dat het voorlopig nog heel goed draait bij de Kustboys. "Op een recente sponsoravond kregen we een duidelijke uitleg van voorzitter Dierckens over de situatie. Wij worden ook nog altijd correct betaald", begon hij bij Het Laatste Nieuws.

Het ligt nu bij de spelers om te presteren, en het zal ook moeten. "Voldoende redenen om als spelers het beste van onszelf te blijven geven, vind ik dat. Wat er met de club te gebeuren staat, is aan anderen. Wij moeten het tussen de krijtlijnen doen, prestaties leveren en punten pakken."

Tanghe geeft de moed dan ook niet op. "Het geloof in een terugkeer naar de middenmoot van de klassering is onaangetast. Als we eens kunnen beginnen met de nul te houden en een nieuw reeksje neer te zetten zoals we in september deden, kan een kentering er snel komen."