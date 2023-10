José Mourinho is gek van Lukaku: "Hij verandert alles"

José Mourinho haalt opnieuw de loftrompet boven voor Romelu Lukaku. De Belgische spits vergemakkelijkt het scoren bij AS Roma.

"We hebben een paar geweldige teamdoelpunten gemaakt: als een ander team ze onder een andere coach had gemaakt, zouden ze meer stof hebben doen opwaaien", begint Mourinho volgens Sky Sports Italia.

Mourinho dankt Lukaku voor zijn diensten bij de club. "Als team zijn we beter dan vorig jaar. Als iedereen fit is, zijn we een team dat beter speelt dan voorgaande jaren. Dan is het duidelijk dat Lukaku alles verandert, als je spelers als hij hebt verandert alles."

Romelu Lukaku wordt tot aan het einde van dit seizoen verhuurt aan AS Roma. Hij speelde al acht keer in hun shirt en kon zeven keren de netten doen trillen. Zondag ontvang AS Roma Monza in de Serie A.