Vanzeir doet het verhaal van wat er nu precies gebeurd is tijdens de racismerel: "Belgische pers heeft me teleurgesteld"

Dante Vanzeir zijn eerste seizoen in de MLS is niet geworden wat hij ervan verwacht had. Blessures staken stokken in de wielen, maar het ging vooral over die ene wedstrijd waarin hij ervan beticht werd racistische woorden te hebben gebruikt. Daar wil hij nu nog eens op terugkomen.

Vanzeir werd publiekelijke aan de schandpaal genageld na het incident. "Ik ben nog nooit zo geschrokken en ben door een erg moeilijke, maar leerrijke periode gegaan", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Iets dat voor mij eerst onschuldig leek, heeft veel opschudding veroorzaakt en ik heb veel shit over mij heen gekregen."

"Het floepte eruit in the heat of the moment , de scheids hoorde het niet eens, maar ik had de pech dat een tegenstander het wel hoorde. Ik had niets racistisch bedoeld, maar intussen begrijp ik dat zoiets niet kan. Zulke dingen zijn hier ook veel gevoeliger."

Ik snap dat mijn woorden ook een andere, rottige lading hadden

“Het lag ook deels aan mijn taalgebruik, ik vertaalde letterlijk uit het Nederlands. Ik bedoelde het zoals ik mijn kameraden ook stomme aap noem als ik ze plaag. Maar ik snap uiteraard dat mijn woorden ook een andere, rottige lading hadden, en dat heb ik op de harde manier moeten leren.”

Nadien moesten zijn ploeggenoten stemmen of ze hem weer in de ploeg wilden. "Ze hebben me unaniem weer opgenomen. Maar buiten de club zal die situatie helaas altijd wat blijven hangen. Soms word ik ook nog uitgefloten. Tegelijk heb ik het geluk dat het voetbal hier een kleine sport is en niemand me op straat herkent."

Dat lag anders in België. "De pers heeft me toch teleurgesteld. Zij weten heel goed wie ik ben, maar er zijn veel verkeerde dingen verschenen, alleen om een zo sensationeel mogelijk artikel te maken. Kijk, ze mogen op basis van de feiten zelf uitmaken of ik een racist ben of niet, maar als je die feiten niet hebt, moet je niet zomaar wat verzinnen."