🎥 Krachtige woorden van Vincent Kompany na nieuwe nederlaag van Burnley bij Brentford

Burnley glijdt verder af naar de rode zone na de 3-0 nederlaag bij Brentford. Vincent Kompany maakte geen geheim van zijn teleurstelling in een interview.

Tot nu toe werden de slechte resultaten van Burnley gelinkt aan het zware programma van de Clarets, die back-to-back tegen zwaargewichten speelden en alle vier de punten pakten tegen comfortabelere tegenstanders. Maar de klap in het gezicht van Brentford bevestigt dat het probleem dieper gaat dan dat. Met Mike Trésor en Ameen Al-Dakhil als basisspelers had de ploeg erg veel tijd nodig om in de wedstrijd te komen en kreeg het slechts één schot op doel te verwerken.

In een interview na de wedstrijd maakte Vincent Kompany er geen geheim van dat zijn ploeg niet aan de verwachtingen voldeed: "In deze competitie moeten we onze weg zien te vinden. Ons spel vandaag, vooral in de eerste helft, was niet goed. We misten een paar grote kansen, terwijl zij uitzonderlijke doelpunten maken. Maar het gaat niet eens om de omgezette kansen, het gaat om het spelverloop. Het geeft je een heel bitter gevoel."

Net als bij Anderlecht staat Kompany aan het roer van een jong team, het jongste als je kijkt naar de basiself. En opnieuw gelooft hij in zijn proces: "Dat is het geval met de andere gepromoveerde ploegen, de leercurve is behoorlijk zwaar. De vraag is altijd of de spelers de kwaliteiten hebben om iets te doen in wedstrijden als deze, en we denken dat ze dat hebben. Maar vandaag was duidelijk niet de prestatie die we hadden verwacht."