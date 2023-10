🎥 Youri Tielemans ontbolstert helemaal bij Aston Villa

Youri Tielemans kende een moeilijk begin bij Aston Villa, maar is helemaal terug de oude aan het worden. Hij maakt het zo zijn trainer moeilijk.

Tielemans moest tevreden zijn met een plekje op de bank in het duel van Aston Villa tegen West Ham United. Bij een 3-1 stand mocht hij invallen in de 85ste minuut. Hij had amper vier minuten nodig om te tonen wat hij in zijn mars heeft en hoe belangrijk hij kan zijn.

Met een prachtige pas zette hij Leon Bailey, ex-KRC Genk, op weg naar een fabuleus doelpunt en de verdiende 4-1 zege van Aston Villa. Een prachtige combinatie tussen de twee spelers die op de bank moesten starten en hun visitekaartje afgaven.

Dankzij deze overwinning springt Aston Villa naar de vijfde plaats in de Premier League. Dit amper op twee punten van leider Manchester City waar Jérémy Doku enorm belangrijk was.