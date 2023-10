Een indrukwekkende Jérémy Doku heeft zijn eerste prijs te pakken als speler van Manchester City

Jérémy Doku maakt indruk bij Manchester City. Hij heeft dan ook zijn eerste prijs te pakken.

Manchester City kende niet de meest gemakkelijke middag tegen Brighton. Met 10 man won het uiteindelijk wel met 2-1 en dit mede dankzij een ijzersterke Jérémy Doku die wederom belangrijk was. De winger gaf namelijk een assist voor het openingsdoelpunt en speelde een sterke wedstrijd.

Zijn goede prestatie werd bekroond met de award van Man van de Match “Het was een moeilijke wedstrijd, maar wat mij betreft zijn wij de beste ploeg en dat moeten wij telkens opnieuw op het veld laten zien. Tegen Brighton is dat weer gelukt, ook al stonden we op het einde met tien tegen elf”, vertelt Doku tegenover Het Nieuwsblad.

Ondanks dat Manchester City met 10 stond konden ze het toch over de streep trekken. “Toen hebben we laten zien dat we er voor kunnen vechten. We bleven maar gaan. Zo boekten we een mooie zege, na de mindere resultaten van de voorbije weken. Mentaal is dat een opsteker en ik hoop dat we zo kunnen voortdoen”, een gemotiveerde Doku.