Lionel Messi verliest van een Belg in de laatste wedstrijd van het seizoen

Lionel Messi heeft misschien veel plezier op de MLS-velden, maar zijn team, Inter Miami, presteert niet.

Deze zondag verloor Inter Miami met 1-0 van Charlotte FC. De teamgenoten van Lionel Messi weten al twee weken dat ze niet meedoen aan de Play-offs.

Charlotte FC, team van de Belg Brecht Dejaegere, heeft hun ticket voor de Play-offs wel op zak. De Canadese club eindigde als 9e in de Eastern Conference.

Lionel Messi zal dus kunnen genieten van enkele maanden vakantie. Tot februari om precies te zijn. "Ik ga genieten van de vakantie in Argentinië. Het is voor het eerst dat ik in december veel meer vakantiedagen heb met alle rust bij mijn familie en in januari keer ik terug”, legde Messi uit.