Loïs Openda kan nog beter: "Daar moet ik aan werken"

Loïs Openda heeft met zes doelpunten zijn seizoenstart niet gemist. Toch kan hij nog beter doen.

In de eerste acht competitiewedstrijden liet Openda de netten zes keer trillen. Daarnaast gaf de Belg ook nog eens twee assists. Een goede start van het seizoen dus voor Openda die met Leipzig vijfde staat in de stand.

Zaterdag scoorde de spits nog twee doelpunten tegen Darmstadt. Al was Openda daar niet helemaal tevreden mee. In een interview met DHNet vertelde Openda dat hij nog beter kan.

“Het was een typische Darmstadt-wedstrijd, heel lastig voor ons. Maar we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. Ik ben blij dat ik twee doelpunten heb gescoord, maar ik kan er nog meer maken. Daar moet ik aan werken.”