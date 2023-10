Antwerp doet opnieuw slechte zaak in Youth League

De U19 van Antwerp heeft opnieuw geen goede zaak gedaan in de Youth League. Er werd voor de derde keer op rij verloren dinsdag.

Net als de eerste ploeg, werkte de U19 van Antwerp hun derde wedstrijd af in de Youth League tegen FC Porto. The Great Old verloor met 1-4 van de Portugezen na een lange wedstrijd.

Na 18 minuten spelen stond de 0-2 al op het scorebord, en nadien werd het er niet beter op. Pas in de laatste minuten kon Antwerp een doelpunt maken om niet met 0-4 de boot in te gaan.

Eerder verloor de U19 al met 2-1 van FC Barcelona en met 1-2 van Shakhtar Donetsk. Twee keer met het kleinste verschil. Tegen Barcelona speelden ze overigens tegen Marc Guiu die afgelopen weekend zijn debuut maakte bij de eerste ploeg en de winning goal kon maken na slechts 23 seconden op het veld te staan.