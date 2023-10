Beerschot wacht nog altijd op uitspraak over verboden match: "Dat is toch niet onbelangrijk?"

Op 26 augustus werd de match tussen SL16 en Beerschot verboden. Volgens de Luikse gouverneur was er onvoldoende politie beschikbaar.

Onlusten in Oupeye, nadat een man doodgeschoten werd door de politie, waren de reden waarom de match tussen SL16 en Beerschot op de derde speeldag van de Challenger Pro League niet gespeeld werd.

Beerschot eiste een forfaitzege op, volgens artikel B7.37 van het bondsreglement. Daarin wordt een forfait als oplossing naar voren geschoven als een lokale overheid een wedstrijd verbiedt. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal behandelde de zaak begin september, maar stelde de zaak uit tot 6 oktober.

De advocaten van beide clubs mochten hun zegje doen, maar ondertussen bleef het windstil over wat er met de wedstrijd zal gebeuren.

“Wij hebben sindsdien ook geen nieuwe informatie meer gekregen over die zaak”, zegt Frédéric Van den Steen, de CEO van Beerschot, aan Gazet van Antwerpen. “Standard koos op die zitting voor een zeer juridische aanpak. Vooral de interpretatie van de term 'lokale overheid' werd door hen betwist. Hun uiteenzetting duurde meer dan een uur.”

Het is voor Beerschot een raadsel waarom er nog geen uitspraak is. “Wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk iets te weten. Straks begint de terugronde en moeten wij misschien nog onverwacht een wedstrijd uit de heenronde inhalen. Bovendien zouden we met die drie extra punten alleen aan de leiding staan. Dat is toch niet onbelangrijk?”